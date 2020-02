Een Pools model is volledig blind geworden aan één oog en ziet steeds minder goed door het andere oog nadat ze haar oogwit zwart liet tatoeëren. De tatoeëerder riskeert een gevangenisstraf.

Aleksandra Sadowska liet vier jaar geleden haar oogwit zwart tatoeëren door tattoo artist Piotr A. Ze werd geïnspireerd door de Poolse rapper Popek, die hetzelfde deed in 2012. De 25-jarige Poolse kreeg echter pijn aan haar ogen, maar volgens haar tatoeëerder was dat normaal en hij raadde haar aan om pijnstillers te nemen.

Volledig blind

Sadowska kreeg meer en meer last aan haar ogen, en intussen is ze zelfs volledig blind aan haar rechteroog. Ook het zicht aan haar linkeroog gaat achteruit, en volgens dokters zal ze ook aan dat oog permanent blind worden. “De schade is volgens de dokters te groot. Ik vrees dat ik volledig blind ga worden. Ik ga mezelf niet opsluiten in de kelder en depressief worden. Het heeft me droevig gemaakt, maar ik leef voort”, vertelde ze aan Daily Mail.

Verkeerde inkt

Uit onderzoek blijkt echter dat tattoo artist Piotr A een zware fout heeft gemaakt door inkt te gebruiken die enkel op de huid aangebracht mag worden en niet in contact mag komen met ogen. “Er is duidelijk bewijs dat de tatoeëerder niet wist hoe hij zo’n delicate procedure moest uitvoeren. Toch deed hij het, met deze tragedie tot gevolg”, aldus de advocaten van Sadowska.

Piotr A riskeert een gevangenisstraf van maximum drie jaar voor het onopzettelijk verwonden van de vrouw.

