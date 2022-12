Een Amerikaanse influencer probeerde onlangs een opvallende modetrend uit, maar haar grote boezem werkte een beetje tegen. Tot grote hilariteit van haar volgers…

Erin Samjo zag hoe een mode-influencer – ene Joslyn – haar panty’s als topje gebruikte. Erin wilde dat ook wel eens proberen, al heeft ze iets meer vrouwelijke vormen dan Joslyn. De 29-jarige vrouw merkte al gauw dat haar boezem veel te groot was voor de dunne stof van haar legging, zo groot dat haar borsten er bijna uit floepten. In de TikTok-video proest ze het dan ook uit van het lachen.

Hilariteit

De beelden werden intussen al bijna 6 miljoen keer bekeken. Ook in de reacties wordt er heel wat afgelachen. «Oh mijn God, meid, je bent hilarisch! Dit had ik echt nodig vandaag!», «Ik schreeuwde het uit! Goed dat je het op tijd kon tegenhouden», «Een trede van de trap en ze zouden er bij mij uit floepen», «Straf dat ze nog zo lang bleven zitten!», «Je had nog veel vertrouwen in die stof!», wordt er gereageerd. «Ik voelde de stof bewegen. Ik voelde mijn borsten loskomen», antwoordde Erin nog op die laatste opmerking.

TikTok / @erinsamjo

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/vrouw-gebruikt-legging-als-topje-maar-haar-borsten-zijn-te-groot-straf-dat-ze-nog-zo-lang-bleven-zitten