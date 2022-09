Vrouw deelt op TikTok haar ‘vibratorverhaal’: “Zat zo diep in mijn achterwerk dat het operatief verwijderd moest worden” (foto’s)

Het hoeft niemand te verbazen dat dokters en verplegers de meest opmerkelijke dingen zien passeren. Neem nu bijvoorbeeld het verhaal van Caitlin Savage en haar vriend. Zij hadden een stevige vrijpartij waarbij hij een vibrator in haar achterwerk duwde.

Resultaat? Een ritje naar de spoed en een nachtje in het ziekenhuis, want het ding moest operatief verwijderd worden. Caitlin deelde haar verhaal op TikTok en postte foto’s van x-rays waarop duidelijk te zien was hoe diep het seksspeeltje verzeild was geraakt in haar anus. Zelf is ze trouwens studente verpleegkunde. O ironie.

”Ergste dag”

”De ergste dag van mijn leven”, zo laat ze weten bij de videoclip. “Les van de dag: steek geen dingen waar ze niet thuishoren.” Ondertussen hebben honderdduizenden mensen het filmpje zien passeren en duizenden konden het niet laten een comment achter te laten. “Als het je een troost mag zijn: mijn moeder werkt met x-rays en zag een jongen met een ronde deurknop in de zijne”, zo probeert iemand haar nog te sussen. Ondertussen heeft de vrouw de video verwijderd van TikTok.

TikTok Caitlinsavage

TikTok Caitlinsavage

Foto: TikTok