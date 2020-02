De categorie ‘Don’t try this at home’ is door een Canadese vrouw weer met beeldmateriaal verrijkt. In een video op Facebook is te zien hoe ze zich laat voortslepen over het met ijs bedekte wegdek terwijl ze zich met één hand aan de achterkant van de bus vasthoudt.

We zijn bijna allemaal wel eens schuldig geweest aan zwartrijden. Een vrouw uit Montreal, Canada, toont ons een wel erg originele manier om te ontsnappen aan de controleurs.

De politie en de transportmaatschappij zien de humor van het filmpje absoluut niet in. “Dit gedrag is totaal betreurenswaardig en gevaarlijk”, aldus de transportmaatschappij. “Mensen die dergelijke dingen doen plegen ernstige verkeersovertredingen onder de verkeersveiligheidscode en brengen hun leven in gevaar.” De politie is een onderzoek geopend. ‘Bussurfen’ kan je een boete van 1.000 (687,65 euro) tot 3.000 (2.062,97 euro) Canadese dollar opleveren.

