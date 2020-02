Schrijfster Kristien Hemmerechts is het slachtoffer geworden van oplichting in het treinstation van Antwerpen-Berchem. Naar eigen zeggen zou ze te goedgelovig en goedhartig zijn geweest. Ze kreeg de vraag van een asielzoeker of ze voor hem een treinticket naar Parijs wou kopen. Later bleek dat hij het ticket had proberen in te ruilen voor cash geld.

Hemmerechts doet haar verhaal via een post op Facebook. Zondag werd ze aangesproken door een asielzoeker in het station Antwerpen-Berchem. Met een sterk verhaal wist hij haar te overtuigen en ze kocht een treinticket naar Parijs voor de man. “Je vraagt een goedgelovig en goedhartig iemand om voor jou een ticket te kopen, want je hebt geen geld. Binnen het half uur ga je met dat ticket naar het loket en wissel je het in voor geld”, vertelt ze op Facebook.

“Nee, sorry, dit is niet jouw ticket”

De schrijfster had de man een ticket voor de Thalys gekocht. Maar bij de aanschaf van zo’n ticket moet je je e-mailadres opgeven. Hemmerechts gaf het hare op en een halfuur nadat ze de man in de trein richting Antwerpen-Centraal zag stappen, kreeg ze een mail van de NMBS. De man had geprobeerd om het ticket om te ruilen voor geld, kon geen ID voorleggen en kreeg het geld niet. “Iemand anders is dan met het ticket naar Berchem gekomen, maar daar herinnerden ze zich nog de aanschaf en zeiden ze: ‘nee, sorry, dit is niet jouw ticket’. Vervolgens hebben ze mij gecontacteerd en heeft de NMBS mij het ticket terugbetaald” aldus Hemmerechts.

De reacties onder de post variëren. De meeste mensen verdedigen de actie van de auteur: “Je hebt een goed hart. Dat heeft niks met naïef zijn te maken, denk ik.” Sommigen gooien het over een andere boeg en hebben geen medelijden met de schrijfster: “Criminaliteit door illegalen is iets waar de gewone Belg elke dag geconfronteerd mee wordt. Ik ben heel blij dat iemand van de elite, die de oorzaak is van de massale instroom van deze illegalen, nu zelf eens hun slachtoffer wordt.”

