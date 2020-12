Een Ierse verpleegster roept in een aangrijpend Facebookbericht op om de feestdagen niet me de volledige familie te vieren en de coronamaatregelen op te volgen. “Ik huilde omdat ik zo veel mensen ken die de maatregelen niet meer serieus nemen”, schrijft ze.

Molly-Elizabeth Francis werkt sinds een jaar als verpleegster in het St. Peter’s Hospital in New York. Onlangs barstte ze in tranen uit toen ze voor de zoveelste keer een patiënt zag sterven door het coronavirus. “Die patiënten zijn zo bang. Als verpleegster is er geen pijnlijker gevoel dan machteloos te moeten toekijken en je patiënten horen zeggen dat ze zo graag naar huis willen. Onlangs ging ik na een extreem lange nacht naar de badkamer. Daar barstte ik – voor het eerst dit jaar als verpleegster – in tranen uit. Ik huilde omdat ik zo veel mensen ken die de maatregelen niet meer serieus nemen. Ik huilde omdat deze ziekte alle leeftijdsgroepen raakt. En ik huilde omdat het coronavirus niet erger wordt, maar al erger is”, klinkt het op Facebook.

Moegestreden

Ze smeekt mensen om de maatregelen strikt na te leven en hun familie niet uit te nodigen tijdens de feestdagen. “Mensen waren enkele maanden geleden aan het applaudisseren voor het zorgpersoneel. Ik hoor dezelfde mensen nu zeggen dat ze tijdens de feestdagen gaan samenhokken. Ik weet dat het moeilijk is om je familie en geliefden tijdens deze periode van het jaar niet te zien, maar ik kan je verzekeren dat het er niet makkelijker op wordt als je in een ziekenhuis ligt waar je amper sociaal contact hebt. Wij, het zorgpersoneel, kunnen dit niet alleen bestrijden. We hebben jullie nodig. We vechten, maar we zijn moegestreden. Doe alsjeblieft wat je moet doen en wij zullen dat ook doen”, besluit ze.

