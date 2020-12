In Italië gaan lezers massaal overstag voor een populair boek. Bijzonder detail: er staat werkelijk geen letter in het boek. Het antwoord op dit bizarre raadsel bevindt zich in de titel van de bestseller.

Al dagen staat het blanco boek ’Waarom Salvini vertrouwen, respect en bewondering verdient’ bovenaan de verkooplijst van de Italiaanse Amazon-website. Dat alle pagina’s helemaal leeg zijn, wil dus zeggen dat Matteo Salvini, de Italiaanse rechtspopulistische oppositieleider, volgens de auteur niets bewonderenswaardig verricht.

“Dit boek staat vol met blanco pagina’s. Ondanks jaren van onderzoek konden we niets noemenswaardigs over dit onderwerp vinden, dus gebruik het gerust voor je eigen aantekeningen”, aldus de beschrijving van het 110 pagina’s tellende werk.

Wie is Salvini?

Matteo Salvini is de leider van de extreemrechtse oppositiepartij Lega en was voorheen minister van Binnenlandse Zaken in Italië. Hij staat bekend om zijn felle standpunten tegen migratie en heeft veel tegenstanders. Salvini werd al meermaals vervolgd wegens het onrechtmatig vasthouden van migranten op schepen voor de Italiaanse kust.

De auteur Alex Green, die politiek analist wordt genoemd, gebruikt waarschijnlijk een pseudoniem. Het zelf uitgegeven boek werd volgens Amazon al in februari vorig jaar gepubliceerd, maar krijgt nu aandacht in de Italiaanse media.

Het boek van 6,99 euro krijgt in de recensies gemiddeld 4,7 sterren. “Een lang en moeilijk boek, maar het was het waard”, grapt iemand in de reacties. Anderen zijn er minder blij mee. “Ik heb het alleen gekocht om een slechte reactie te geven. Koop het niet!” schrijft een man die het boek beoordeelde met één ster.