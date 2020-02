De Amerikaanse Debra McKenna heeft haar ring terug gevonden na 47 jaar zoeken. Een man die in Finland bezig was met een metaaldetector, vond de ring tijdens een speurtocht in een bos.

Na het verlies van haar ring 47 jaar later geleden, heeft de Amerikaanse Debra McKenna haar felbegeerde juweel terug. Haar man Shawn had haar het kleinnood gegeven bij het begin van hun relatie in 1973. Op de ring stonden zijn school, afstudeerjaar en initialen. Maar ze raakte hem kwijt in een warenhuis in Portland niet veel later. Shawn was niet boos omdat Debra het juweeltje kwijt was. “Het was maar een ring”, vertelde hij. Het koppel trouwde in 1977 en kreeg drie kinderen. Drie jaar geleden stierf Shawn aan kanker.

De andere kant van de wereld

Enkele weken geleden kreeg McKenna een telefoontje van een oude klasgenoot van Shawn. “Zijn oude klasring was teruggevonden, of toch een klasring met zijn initialen erop. Ze vroegen of hij het ding misschien kwijtgeraakt was. Ik vroeg hen nog of er iemand anders in de klas met dezelfde initialen was, maar nee. Het is ongelofelijk,” vertelt Debra aan WGME-TV.

De ring bleek gevonden te zijn in een bos in Kaarina, een kleine stad in Finland. Dat ligt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, duizenden kilometers verder. Metaalbewerker Marko Saarinen vond het juweeltje in januari tijdens een zoektocht met een metaaldetector. Saarinen was benieuwd van wie de ring was en nam contact op met de oud-leerlingenvereniging van de school waar Shawn studeerde. Zonder veel problemen kwam hij uit bij Debra McKenna. “Shawn zei altijd dat er niet zoiets als toeval bestaat. Alles gebeurt voor een reden”, aldus de dolgelukkige Debra.

Hoe het ding in Finland is geruikt vanuit de VS is nog steeds een raadsel. “Ik wou dat de ring kon praten. Ik zou zo graag het verhaal horen hoe hij van hier tot daar geraakt is. Als iemand iets meer weet, zou ik het zo graag horen.” McKenna heeft nog niet kunnen spreken met Marko Saarinen, maar hoopt dat hier snel verandering in komt. Het is heel ontroerend dat er in deze wereld vol negativiteit nog goede mensen zijn die iets doen.”

