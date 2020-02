Heb je als ouder soms last van je baby die maar niet in slaap weet te vallen? Autofrabikant Nissan heeft hier misschien een oplossing voor gevonden. Ze hebben een liedje gemaakt op basis van motorgeluiden wat ervoor moet zorgen dat je kindje sneller indommelt.

Een motorgeluid zorgt ervoor dat een baby sneller in slaap valt, maar elektrische auto’s maken in tegenstelling tot motorwagens nauwelijks geluid. Daarom bracht Nissan een liedje uit die je in een elektrische rijtuig kan laten afspelen zodat de peuter sneller indommelt.

De ideale mix

Het liedje is een mix van motorgeluiden en muziektonen. Je kan het zowel in de auto als thuis gebruiken. Het muziekje in combinatie met een rijdend voertuid is perfect om je kind snel te laten slapen. “Jonge baby’s voelen zich daar vaak enorm door gerustgesteld. Ze slapen in de buik ook vaak als de moeder beweegt”, zegt slaapcoach Susanne Willekes.

Willekes vind het een leuk idee. “Heel jonge baby’s varen wel bij de nabootsing van baarmoedergeluid. Dat geeft geborgenheid.” Toch is het belangrijk om ernaartoe te werken dat een kind op eigen kracht in slaap valt, zegt Willekes. Zo leert het kind zonder hulpmiddel in te dutten.

Het bericht ‘Valse’ motorgeluiden helpen baby’s in slaap vallen verscheen eerst op Metro.