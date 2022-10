Uber-chauffeur veroorzaakt ophef nadat ze vreemdgaande man en minnares bij zijn vrouw afzet: «Stuk stront» (video)

Wie in een Uber stapt, let maar beter op met wat die doet of zegt. Niet alle chauffeurs zijn even tuk op het concept privacy, zo blijkt uit een viraal filmpje van de Amerikaanse Roni.

De Amerikaanse Roni uit Dallas is viraal gegaan met een video waarin ze vertelt hoe ze een vreemdganger voor schut heeft gezet. Roni vertelt op TikTok hoe ze de man thuis oppikte: «Zijn vrouw en kinderen wandelden mee naar de auto en zeiden dat ze hem graag zagen, blablabla.»

De man moest naar de luchthaven, maar onderweg veranderde hij plots de bestemming: hij moest nog iemand oppikken. Het bleek zijn minnares te zijn. «Hij leek zo blij dat hij eindelijk weg was van zijn verdomde vrouw», aldus Roni. Ze kussen, waarna de vrouw hem vraagt “wanneer ze zijn echtgenote nu eindelijk gaat verlaten».

Roni is niet met de situatie gediend en krijgt een idee: ze besluit de twee bij de man thuis afzetten. «Dit is mijn auto. Ik werk voor mezelf, ik ben een onafhankelijke zelfstandige. Als ik kies om jouw rit te beëindigen, dan is dat mijn keuze», rechtvaardigt ze haar beslissing. «Als je iets lulligs doet in mijn auto, dan heb ik het recht om daarmee om te gaan zoals ik wil.» Volgens Roni is het verhaal voor de vreemdganger «niet goed afgelopen». «Ze stonden beiden op de oprit met hun bagage toen ik vertrok.» «Je moest je schamen, en ik hoop dat je dit ziet», besluit ze. «Stuk stront.»

Gemengde reacties

Roni heeft een duidelijke boodschap voor haar klanten: «Luister goed, al jullie vreemdgangers: Als je in de omgeving van Dallas-Fort Worth woont en ooit een Lyft of een Uber nodig hebt, en je stapt in mijn auto, wees dan gewaarschuwd. Als je ooit zo’n shit uithaalt als deze man vandaag, krijg je hetzelfde op je bord.»

Het druk bekeken filmpje roept online heel wat gemengde reacties op. Sommigen vinden Roni een ware heldin, terwijl anderen vinden dat ze zich niet met de persoonlijke situatie van haar klant moest bemoeien. «Misschien doet zijn vrouw wel hetzelfde, wie zijn wij om over hun situatie te oordelen?», schrijft iemand. Iemand anders werpt op dat Roni wel het recht heeft om de echtgenote op de hoogte te brengen van zijn bedrog, maar dat de manier waarop tactloos was. «Het is verschrikkelijk dat de kinderen getuigen moesten zijn van dit drama. Ik zou de man eerst afgezet hebben en dan terug naar zijn huis gereden zijn.»

