In Vietnam is een man die als steward op een vliegtuig werkte en in november de COVID-quarantaineregels negeerde, veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. De rechtbank bevond de man, na een proces van één dag, schuldig aan het “verspreiden van gevaarlijke infectieziekten.”

De 29-jarige Duong Tan Hau, die voor de nationale luchtvaartmaatschappij Vietnam Airlines werkte, brak de strenge regels met betrekking tot een veertiendaagse quarantaine na landing van zijn vlucht uit Japan. Nadat hij twee negatieve testresultaten had gekregen, bezocht hij cafés, restaurants en een Engelse les. In totaal had hij contact met 46 mensen. Eind november testte hij uiteindelijk positief. Hij bleek zeker drie anderen te hebben besmet. Volgens een politierapport over de zaak kostte het testen en in quarantaine plaatsen van ongeveer 2.000 mensen net geen 200.000 dollar.

Probatie

De rechtbank stelde dat het gedrag van Hau een ernstig gevaar vormde voor de samenleving, maar er werd wel rekening gehouden met zijn goede staat van dienst en andere verzachtende omstandigheden. Daarom kreeg hij uiteindelijk een voorwaardelijke straf van twee jaar, gevolgd door vier jaar probatie.

Vietnam heeft in de strijd tegen het coronavirus erg goed gescoord, met slechts 2.594 besmettingen en 35 doden.

Het bericht Twee jaar cel voor Vietnamese vliegtuigsteward die niet in quarantaine ging verscheen eerst op Metro.