De Turkse hond Boncuk heeft nogmaals bewezen hoe trouw de geliefde viervoeters zijn. Het dier bleef zes dagen lang aan de deuren van het ziekenhuis van haar baasje wachten. Toen de zieke man eindelijk genezen was, was het weerzien des te hartverwarmend…

Volgens persagentschap DHA achtervolgde hond Boncuk de ambulance waarmee haar baasje naar het ziekenhuis in de Turkse stad Trabzon werd afgevoerd. Hoewel de dochter van het zieke baasje Boncuk steeds weer mee naar huis nam, ging de viervoeter telkens terug naar het ziekenhuis. “Ze loopt weg van huis en komt naar hier, op eigen houtje”, klinkt het.

“Ze staat hier elke ochtend rond 09.00 uur en wacht tot het donker wordt”, zegt een bewakingsagent van het ziekenhuis. Het beest zette geen poot binnen, maar stak wel af en toe haar kopje door de deur wanneer die openging.

Ever since her beloved owner was hospitalized, this dog walks to the hospital every day and sits outside, waiting to see him pic.twitter.com/0erjUUH45w

