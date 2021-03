Een nieuwe tool die oude foto’s met behulp van animaties weer tot leven moet brengen krijgt gemengde beoordelingen op Twitter. ‘Deep Nostalgia’ moet de heimwee van gebruikers opvullen met warmte, maar in plaats daarvan jagen de resultaten sommigen eerder de stuipen op het lijf.

De tool werd ontwikkeld door MyHeritage, een wereldwijde genealogische website. ‘Deep Nostalgia‘ zal “je voorouders weer tot leven te brengen” en laat je toe “je familiegeschiedenis als nooit tevoren te beleven”, zo luidt de beschrijving. De belevenis is inderdaad ongezien, maar volgens sommigen niet in de goede zin.

Dankzij de tool kan je een zelf gekozen foto laten ‘bewegen’ met behulp van deep fake-technologie. Het enige wat je moet doen is een foto uploaden, en ‘Deep Nostalgia’ doet de rest. “Met mij bekende mensen toch wel vreemd en een beetje creepy”, schrijft iemand. “Dit vind ik HEEL creepy”, klinkt het elders resoluut. “Dit is zo wat het enige digitale effect dat ik NIET cool vind”.

Tranen met tuiten

Anderen kunnen dan weer niet beslissen wat ze ervan vinden. “Deze tool heeft me bijna tot tranen ontroerd… al is het ook een beetje creepy”, zegt iemand die haar overleden opa digitaal tot leven wekte. Maar een aanzienlijk deel van de Twitter-gemeenschap is ook gewoon fan.

“Prachtig” en “verbazingwekkend” noemen enkelen de artificiële intelligentie-software van ‘Deep Nostalgia’. “Tranen met tuiten”, schrijft een man, “ineens keek mijn vader me weer aan vanaf zijn kant van de tafel…”.

Zoveel geweldige reacties en prachtige voorbeelden hoe jullie je voorouders tot leven hebben gewekt met de nieuwste feature #DeepNostalgia Bedankt allemaal en bekijk alle animaties via https://t.co/6Es17XEC1O #familiegeschiedenis #genealogie #zowashetvroeger pic.twitter.com/n3Gkip3wqa — MyHeritage Nederland (@MyHeritageNL) March 1, 2021

Sommige Twitteraars vinden het zelfs ronduit verslavend. Want naast je overleden dierbaren tot leven wekken, kan je de tool ook gewoon loslaten op iconische beelden – levend of van ander materiaal. Bij het borstbeeld van Cristiano Ronaldo op de luchthaven van Madeira, dat – toegegeven, op zichzelf al creepy is – levert dat angstaanjagende beelden op. En ook de befaamde foto van Beyoncé in het midden van haar optreden leidt tot grappige resultaten.

So I wanted to know how the recent #DeepLearning facial animations services do with busts and decided to give that botched Christiano Ronaldo statue a spin. What ensued can only be summarised as #DeepNostalgia –> #DeeplyDisturbed. Sweet dreams! pic.twitter.com/g2J0LV5DAi — Jan Smeddinck (@smeddinck) February 27, 2021

MyHeritage beseft naar eigen zeggen dat de tool niet onbesproken is. “De resultaten kunnen controversieel zijn en het is moeilijk onverschillig te blijven bij deze technologie”, klinkt het in de FAQ-sectie op de site. In dat licht vraagt MyHeritage ook om de technologie niet toe te passen op levende personen zonder hun toestemming.

