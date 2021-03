Een Australisch model heeft een gênante blunder gemaakt in een van haar TikTok-video’s. Ze was in Sydney en dacht dat ze in de hoofdstad van haar land was, maar haar volgers wezen haar meteen op haar fout.

Mikaela Testa is een Onlyfans-model met een gigantische achterban die haar meer dan 100.000 euro per maand oplevert. Maar de 20-jarige schoonheid maakte wel een kapitale blunder in een van haar meest recente video’s.

Storm aan reacties

Daarin zei ze het volgende: “We vliegen naar Sydney, de hoofdstad van Australië”. Toegegeven, wel meerdere mensen maken die fout, want het is dus niet Sydney, maar Canberra. Haar flater leverde haar wel een storm aan spottende reacties op. “Ik ben er vrij zeker van dat Canberra de hoofdstad van Australië is”, “Stel je voor dat je de hoofdstad van je eigen land niet kent”, en “Heb je je school wel afgemaakt?”, klinkt het onder meer.

Sommigen namen het echter voor haar op. “Jullie zijn allemaal zo gemeen. Je hoeft haar daar toch niet voor uit te lachen? Niet iedereen is even goed in aardrijkskunde of vindt het zo interessant”, lezen we ook.

Niet de enige die dat denkt

Mikaela bedankte haar volgers om haar te corrigeren. “Ik heb me belachelijk gemaakt, maar ik ben er zeker van dat er heel wat Australiërs zijn die hetzelfde zouden denken”, klinkt het.

