Dokters hebben een haarbal van meer dan 40 centimeter uit de maag van een 17-jarige Britse tiener verwijderd. De haarbal was zo groot en zwaar dat de maag was doorgescheurd. Het meisje leed aan het ‘Rapunzel-syndroom’, een aandoening geassocieerd met het dwangmatig opeten van haar. Het geval werd beschreven in het medische tijdschrift BMJ.

Het 17-jarige meisje uit het Verenigd Koninkrijk werd naar het ziekenhuis gebracht nadat ze schijnbaar zonder reden twee keer was flauwgevallen en daarbij haar gezicht had gekwetst, beschrijft de casus in het medische tijdschrift BMJ. Daar ontdekten de dokters een grote zwelling in haar buik. De tiener beschreef hoe ze de afgelopen vijf maanden last had gehad van buikpijn, die de laatste weken heviger was geworden.

Een CT-scan wees vervolgens uit dat er zich een grote massa in haar “sterk opgezwollen maag” bevond. Bovendien was die maag ook gescheurd. De dokters besloten haar te opereren en troffen er een gigantische haarbal van meer dan 40 centimeter lang aan. De haarbal (ook wel bezoar genoemd) was zo imposant dat hij de maag volledig vulde en door de druk tevens de vorm van het orgaan had aangenomen. Hoe dat eruit ziet, bekijk je onderaan het artikel (opgelet: niet voor gevoelige kijkers).

Rapunzel-syndroom

De tiener lijdt aan trichotillomanie, waarbij patiënten de drang hebben om hun haar uit te trekken. Daarbovenop heeft ze ook trichofagie, het dwangmatig opeten van haar. Dit leidt tot het zogenaamde ‘Rapunzel-syndroom’, waarbij er zich een opgesloten haarbal vormt in de maag met een staart die doorloopt tot in de darmen. Het syndroom is zeldzaam en komt meestal voor bij jonge meisjes met psychische problemen.

Het Rapunzel-syndroom kan ernstige problemen zoals buikvliesontsteking en maagperforatie veroorzaken. In ernstige gevallen is het dodelijk. In 2017 stierf een 16-jarig Brits meisje aan de aandoening.

De 17-jarige tiener in kwestie heeft al bij al dus nog geluk gehad. Na een psychiatrisch onderzoek en zeven dagen rust na de operatie mocht ze het ziekenhuis verlaten. Een maand nadien “maakte ze veel vooruitgang met behulp van voedingsadvies”, zo stellen de behandelende artsen. Het meisje bezoekt bovendien regelmatig een psycholoog.

BMJ Case Reports 2021

Het bericht Tiener met ‘Rapunzel-syndroom’ verlost van gigantische haarbal die haar maag openscheurde (foto) verscheen eerst op Metro.