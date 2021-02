Een Russisch model heeft kwaad bloed gezet door in haar blootje op een olifant te poseren in Bali. Heel wat mensen vinden het immers respectloos en ongepast.

Alesya Kafelnikova is een 22-jarig model uit Rusland. Onlangs deed ze een fotoshoot op het Indonesische eiland Bali. Ze poseerde er naakt op een Sumatraanse olifant. Die dieren worden daar gebruikt om het toerisme aan te zwengelen.

Menselijke natuur

Kafelnikova deelde een korte video van de shoot op Instagram. “Natuurlijke vibes”, schreef ze erbij. In een andere foto poseert ze voor dezelfde olifant. “Van de natuur houden ligt in de menselijke natuur”, klinkt het.

“Geld overschaduwt alles”

De reacties op de eerste foto zijn verdeeld. Sommigen vinden het een prachtig beeld, anderen hebben hun serieuze bedenkingen erbij. “Arme olifant. Ben je niet beschaamd om in je blootje op een olifant te liggen? Dit is een levend wezen. Geld overschaduwt alles”, “Dit is niet cool. Laat de olifant met rust en gebruik een stoel of zo. Het is gewoonweg wreed”, en “Is het wel hygiënisch?”, klinkt het onder meer.

Het bericht Model onder vuur omdat ze naakt poseert op olifant: “Ben je niet beschaamd?” (foto) verscheen eerst op Metro.