Storm Ciara is over onder andere Nederland gewaaid en heeft heel wat waardevolle spullen boven water gebracht. Verzamelaars trekken naar de kust op zoek naar voorwerpen. Afgelopen zaterdag vielen nog 270 containers het water in.

Door de hevige rukwinden van de laatste dagen is de bovenste zandbedekking in Zeeland van het strand weggewaaid. Hierdoor komt er een oudere zandlaag aan de oppervlakte, een bedekking die voorwerpen van vroeger zou kunnen bevatten. Strandjutters gaan massaal naar de zee-oevers op zoek naar authentieke en misschien wel waardevolle spullen. Zo werden er nog objecten uit de tijd van Napoleon na een storm in 2018 teruggevonden.

Minder strandjutters

Strandjutters komen steeds minder vaak voor. Doordat goederen steeds vaker via containers worden vervoerd, spoelen steeds minder voorwerpen met de golven aan. Dat maakt het voor de strandjutters extra moeilijk om nog iets te vinden. Met een metaaldetector proberen ze wel nog objecten diep onder de grond op te sporen.

