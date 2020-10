De tweede golf van het coronavirus is ook in de riolen goed terug te zien. Nog nooit werden in Nederland zo veel virusdeeltjes in het riool gemeten als afgelopen week, zo blijkt uit de gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het virus belandt onder de grond via… onze uitwerpselen.

Vorige week, tussen maandag 19 en zondag 15 oktober, zaten er gemiddeld 1.825,28 deeltjes van het coronavirus in een milliliter rioolwater. Een week eerder waren dat er iets meer dan 1.300 en de week daarvoor 850. Eind maart en begin april, op het hoogtepunt van de eerste golf, vond het RIVM 1.430,85 virusdeeltjes per milliliter.

OMG. Riool corona waarden steil omhoog op het corona dashboard. pic.twitter.com/aOMzr7Dg4E — Sicco van Hoegee (@SiccoVanHoegee) October 27, 2020

Verbale diarree

Als mensen het coronavirus onder de leden hebben, kunnen virusdeeltjes in de ontlasting komen en zo in het riool belanden. Verspreid over Nederland staan meer dan driehonderd meetpunten. Zo kan de overheid zien waar het virus zich verspreidt, zonder dat de privacy van bewoners wordt aangetast.

Of zoals John het beestje bij de naam noemt op Twitter: “Nederlanders pissen en kakken riool vol met coronavirussen.” Waarop iemand ‘in stijl’ reageert. “Ik zag juist veel verbale diarree sinds corona.”

Ik zag juist veel verbale diarree sinds Corona — Linda V (@LinduhhV) October 27, 2020

