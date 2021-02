Een potje schaatsen in Rotterdam is compleet fout gegaan. Gelukkig raakte niemand gewond.

Hoewel het erg verleidelijk is om te gaan schaatsen op vijvers kan je daar maar best mee oppassen. Op verschillende plaatsen in ons land is het trouwens verboden om te schaatsen omdat het ijs niet dik genoeg is.

Door het ijs gezakt

Ook in Nederland is het ijs momenteel gevaarlijk dun. Dat houdt heel wat mensen echter niet tegen om gezellig te gaan schaatsen. Op videobeelden uit Rotterdam is te zien hoe een man voorbij een vrouw schaatst en ten val komt. Bijgevolg breekt het ijs en komen hij en de vrouw in het water terecht. Gelukkige raakte geen van beide gewond.

