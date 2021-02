Een conciërge uit het Amerikaanse Ohio is viraal gegaan op Twitter. De man bleek niet alleen goed overweg te kunnen met een zwabber, maar schudt schijnbaar zonder moeite ook trick shots met een basketbal uit z’n mouw.

Joe Orians, conciërge aan de Liberty Benton Middle School in het Amerikaanse Findlay (Ohio), had begin februari gewoon een werkdag. “Alles opgeruimd, flink gestofzuigd… tijd voor nog wat spelplezier”, moet hij gedacht hebben. Op beelden van een bewakingscamera (hieronder te bekijken) zien we hoe Joe rustig met een basketbal over het terrein dribbelt. Ongeveer ten hoogte van de middellijn stopt hij en mikt hij de bal achteloos achter zijn rug naar het net. Terwijl de basketbal naar de ring zoeft, draait de conciërge zijn hoofd om dan even kort te juichen. Want jawel: het fantastische shot gaat in één vloeiende beweging door het net. Joe pakt vervolgens z’n vuilzak en stofzuiger en sloft van het terrein – alsof hij niet net een wondermooi trick shot heeft gescoord.

Our custodian is better than yours. Just casually walking through the gym with no one watching but the security camera. Trick shot, nothing but net. @espn @DudePerfect #WeAreLB pic.twitter.com/uxkDKJhG8S — Kyle Leatherman (@leathermank) February 4, 2021

Bescheiden

Het was schooldirecteur Kyle Leatherman, die een goeie werkrelatie heeft met Joe, die het filmpje online zette. “Joe vertelde me dat hij raak had geschoten vanaf de middellijn”, vertelt hij aan Amerikaanse media. “‘Dat geloof ik niet’, zei ik. Maar ik ging de bewakingsbeelden controleren en zag dat hij wel degelijk had gescoord.”

Het Twitter-filmpje ging in no-time viraal. “Hoe smooth was dat?!”, schrijft iemand. “Wat een baas!!!” en “Dat is fantastisch”, klinkt het elders.

Joe zelf blijft er vooral bescheiden onder. “Ze moesten me uitleggen wat viraal gaan betekent”, zegt hij. “Maar het is fantastisch. De kinderen glimlachen nu naar me vanachter hun mondkapje. Dat is leuk. En ik ben blij dat ik mensen er gelukkig mee maak.”

