In Duitsland is een zwaan die zijn partner net verloren had bijna een uur lang op een treinspoor blijven zitten. Het dier hield zo een twintigtal treinen tegen. Dat heeft de Duitse politie dinsdag gemeld.

De feiten dateren al van 23 december. Twee zwanen vlogen in de buurt van de spoorlijn tussen Kassel en Göttingen, in het centrum van Duitsland. Volgens de politie is het vrouwtje vermoedelijk met haar vleugels verstrikt geraakt in de stroomkabels van de spoorlijn en op die manier overleden.

Het mannetje wilde echter van geen wijken weten en bleef op het treinspoor bij zijn overleden partner zitten. De brandweer deed verschillende pogingen om het dier van de sporen te krijgen en moest uiteindelijk speciaal materiaal gebruiken om de beide dieren weg te krijgen. Het mannetje werd verderop in een rivier vrijgelaten. In totaal liepen 23 treinen bijna een uur vertraging op.

Toch niet zo romantisch

Zwanen blijven lange tijd, soms zelfs voor het leven, bij hun partner. Maar echt “rouwen” als die partner overlijdt doen ze volgens bioloog Dirk Draulans niet. “Rouwen en verdriet hebben zijn menselijke eigenschappen. Die zwaan weet niet wat er gebeurt. Ineens beweegt dat vrouwtje niet meer en het mannetje snapt niet goed waarom ze niet meer meevliegt”, zegt hij in “De ochtend” op Radio 1.

“Het verhaal van de stervende zwaan en de partner die wegkwijnt, dat klopt niet. Dat hebben onderzoeken aangetoond”, klinkt het. Het verhaal is dan ook iets minder romantisch dan gedacht. “Volgende week heeft dat mannetje bij wijze van spreken al een andere partner.”