Een piepjonge Berner sennenhond maakt het verlies voor nabestaanden draaglijker in een rouwcentrum in North Carolina. De puppy wordt speciaal getraind om mensen troost bij te brengen.

Afscheid nemen van een dierbare is erg zwaar. Het Amerikaanse rouwcentrum Macon Funeral Home schakelt sinds kort de hulp in van hun puppy Mochi, een twee maanden oude Berner sennenhond. Mochi is van nature erg loyaal, liefdevol en zacht en is daarom de ideale therapiehond. “Berner sennenhonden zijn gekend om hun talent om therapie en steun te bieden”, vertelt Tori McKay.

Ontspannen

Mensen die afscheid moeten nemen van een dierbare kunnen zelf nog kiezen of ze Mochi al dan niet bij hen willen in het rouwcentrum. “Tot nu toe vroeg iedereen om haar erbij te halen. Ze brengt rust in de kamer en je ziet hoe mensen meer ontspannen zijn door haar aanwezigheid. Ze voelen zich meer op hun gemak door haar”, klinkt het.

Gecertificeerde therapiehond

Binnenkort zal Mochi ook gehoorzaamheidstraining krijgen en als ze één jaar oud wordt, zal ze professioneel getraind worden om een gecertificeerde therapiehond te worden. “Als Mochi hiermee al een persoon helpt in haar leven, ben ik enorm trots op haar”, besluit ze.

