Een Australisch koppel dat vastzit in quarantaine op een cruiseschip in Japan, heeft wijn besteld en via een drone laten leveren. Verschillende mensen op het schip hadden al positief getest op het coronavirus. “De Japanse kustwacht wist niet wat er hen overkwam”, klinkt het op Facebook.

Om hun verplichte verblijf toch wat leuker te maken, hebben ze online wijn besteld. Ze hadden geregeld met de leverancier dat een drone de flessen leverden. “De Japanse kustwacht had geen fucking idee wat hen overkwam”.

Een Australisch koppel blijkt het beste te maken van de situatie. Ze zijn begonnen met een fotodagboek bij te houden op Facebook. “Dit is ons uitzicht voor de komende 13 dagen. Of misschien zelfs 28, want er zijn weer nieuwe gevallen van het coronavirus ontdekt”, schreven ze enkele dagen geleden.

Het cruiseschip Diamond Princess ligt al sinds begin deze maand aangemeerd in Yokohama, Japan. De passagiers mogen niet van boord sinds er iemand is besmet geraakt met het coronavirus. Vanmorgen nog is bekend gemaakt dat 58 mensen aan boord besmet zijn met de ziekte. De mensen op het schip weten niet hoelang ze nog vast zitten.

Het bericht Australiërs in quarantaine laten wijn leveren met drone verscheen eerst op Metro.