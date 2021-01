Opvallende beweringen in een nieuw boek van historicus en biografieschrijver Robert Lacey. Zo luidt één van de onthullingen dat Diana bij haar vrienden nogal grapte over de ‘weinige actie in bed’ in haar huwelijk met Charles.

Volgens het boek zou prinses Diana gezegd hebben dat ze de toekomstige koning maar eens goed dronken wilde krijgen om seks met hem te hebben. “Diana zou zowel klagen als grappen bij haar vriendinnen over de ‘slaapkamerboycot’. Misschien moest ze Charles dronken krijgen op een avond, zo suggereerde ze, hopend dat hij dan over de brug zou komen”, zo klinkt het in het boek.

”Camilla”

Volgens de bewuste passage zouden haar vriendinnen in eerste instantie negatief reageren. “Oh nee, je weet wat er gebeurt met het vitale orgaan onder invloed van teveel alcohol. En wat als je gewoon de lichten dimt en een blonde pruik draagt? Op die manier zou hij je nog voor Camilla kunnen aanzien”, zo stelde één van hen. Diana moest er naar verluidt heel hard om lachen en nam er hoe langer hoe meer vrede mee dat er maar één vrouw in het leven van Charles was.

