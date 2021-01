Een Franse jager is afgelopen zondag een achtergelaten hond tegengekomen in het bos. De arme viervoeter hing met een ketting vast aan een boom en was uitgehongerd. “Zoiets doe je een hond gewoonweg niet aan”, klinkt het.

De man, Frédéric, had net gedaan met jagen in een bos in Luçon, een gemeente in het Franse departement Vendée. Op weg naar huis begonnen zijn drie honden, die hem vergezelden tijdens de jacht, te blaffen. Frédéric wist niet goed waarom tot hij een Amerikaanse staffordshireterriër aan een boom zag staan op een afgelegen plek.

Mager

De hond was met een ketting vastgebonden aan een boom en zag er verslapt uit. “Hij was erg mager. Voor hem stond een kom, maar die was leeg. Hij beefde en je zag duidelijk dat hij schrik had. Maar hij was heel lief en totaal niet agressief”, vertelt Frédéric aan France Bleu.

Dierenbescherming

Frédéric meldde het incident bij de gemeente, die de hond kwam ophalen. Intussen heeft de dierenbescherming zich over de hond ontfermd. “De persoon die hem hier heeft achtergelaten, houdt duidelijk niet van dieren. Zoiets doe je een hond gewoonweg niet aan”, besluit hij.

