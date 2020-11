In de Verenigde Staten heeft zich een klein drama voltrokken. In zijn zoektocht naar een zedendelinquent heeft een politieagent een 3-jarige hond doodgeschoten. De agent bleek bij het verkeerde huis te staan.

De politieagent wilde op controle gaan bij een zedendelinquent in dezelfde straat. “Mijn dochter keek uit het raam en zei dat er iemand op de oprit stond”, vertelt Chris Coiner, de eigenaar van de hond. “Een blauwe pick-up was het. Voordat ik kon gaan kijken, hoorde ik een schot. De agent had mijn hond doodgeschoten in de tuin omdat het dier aan het blaffen was. Mijn vriendin zag het gebeuren en er was werkelijk niéts aan de hand. Die agent werd niet aangevallen. Mijn hond was aan het blaffen in míjn tuin.”

Verkeerde adres

Coiner kon zijn ogen niet geloven wanneer hij zijn dode hond buiten aantreft. Hij spreekt de agent aan, terwijl die aanstalten maakt om weg te lopen. “Wacht eens even! Wat is je naam?”, vraagt hij de agent. De agent antwoordt, en voegt toe dat hij op zoek is naar ene Samuel. “Op welk adres?”, vraagt Coiner. “Nummer 72a”, reageert de agent.

“Dat is verderop, idioot! Ga van mijn terrein af! Je hebt mijn hond doodgeschoten!”, reageert Coiner furieus. Het huis waar de agent naar zocht, zou het gebouw náást dat van Coiner zijn. Volgens de woedende vader had de agent toch eerst op het goede adres aangeklopt, maar realiseerde hij zich dat de zedendelinquent niet thuis was, waarop hij de hond neerschoot omdat die naar hem blafte.

De lokale politie doet onderzoek naar het incident, maar de bewuste agent is nog wel aan het werk, vertelt een woordvoerder aan KATV. “Hij is gewoon aan het werk en mijn waakhond Clide kan nooit meer ‘werken’, omdat hij simpelweg is doodgeschoten”, zegt Coiner hoofdschuddend.

Bron: Metro Nederland

Het bericht Politie zoekt zedendelinquent, maar schiet hond dood (video) verscheen eerst op Metro.