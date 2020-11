Een trouwfoto van een Amerikaans koppel is viraal gegaan nadat heel wat mensen er bedenkingen bij hadden. De fotografe legt de kritiek naast zich neer: “Dit is onze stijl”, klinkt het.

Op de foto omhelst een pasgetrouwd koppel elkaar, maar de man neemt het achterwerk van zijn vrouw ostentatief vast. De fotografen van dienst Jarom & Shanessa deelden de foto op hun Instagram.

Smakeloos

Sommigen vonden het niet gepast om dergelijke foto openbaar te maken. “Ik vind dat zoiets in de privésfeer thuishoort. Het is niet stijlvol, hoe mooi haar kleed ook is. Doe dat wanneer niemand kijkt. Zou jij zoiets doen voor de ogen van je ouders? Nee? Waarom deel je het dan?”, “Het is een leuke foto voor in hun fotoboek, maar als bruid zou ik hem niet gedeeld hebben met het publiek” en “Zijn hand op haar achterwerk verpest de foto om eerlijk te zijn. Het ziet er zo smakeloos uit”, klinkt het onder meer.

Eigen voorkeur

Fotografe Shanessa reageerde op Instagram op die laatste reactie. “Het is grappig dat je dit zegt, want de foto is overal viraal gegaan. Ieder heeft zijn eigen voorkeur. Dit is onze stijl, dus we zijn wellicht niet de geschikte fotografen voor jou, maar dat is helemaal oké”, schrijft ze.

