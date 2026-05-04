Gepersonaliseerde nummerplaat van Lamborghini gaat viraal: “Snel een boete, ja!” (foto)

Deze nummerplaat past perfect bij deze bolide.

Kijk: als je de eigenaar bent van een Lamborghini Huracán Spyder (startprijs: 260.000 euro), dan is 1.000 euro voor een gepersonaliseerde nummerplaat maar een prikje. Het mag dan ook niet verbazen dat het limoengroene exemplaar hieronder over een zelfgekozen nummerplaat beschikt: ‘FAST’, lezen we erop. Behoorlijk toepasselijk voor een sportwagen met een topsnelheid van 325 km/u.

‘Furious’

De foto verscheen in een Facebookgroep die zich richt op grappige en opvallende nummerplaten en werd massaal bekeken. “Fantastisch!”, “Ook nog tegengekomen… hij hield zich netjes aan de snelheid”, “FAST? Eerder snel een boete, denk ik, met zo’n wagen”, “Zijn andere is ‘FURIOUS’”, en “Een auto is maar zo ‘fast’ als de chauffeur zijn lef en skills, zou ik zeggen”, lezen we in de reacties.

