Bezoeker van Disney World krijgt te horen dat haar outfit “ongepast” is (foto’s)

Een Braziliaanse influencer beweert dat ze tijdens een bezoekje aan Disney World werd aangesproken op haar outfit. “Ik had niet gedacht dat dit zo’n reactie zou uitlokken”, klinkt het.

Marina Smith genoot onlangs van een ontspannend dagje in Disney World, in de Amerikaanse staat Florida. De 27-jarige influencer droeg een kort geknoopt hemdje met korte mouwen dat haar taille toont, gecombineerd met een aansluitende blauwe jeans. Marina merkte dat bezoekers haar scheef bekeken en fluisterden over haar outfit. Even later werd ze door een medewerker van het populaire pretpark aangesproken.

Achter haar rug

Volgens de medewerker vonden andere bezoekers haar kledingkeuze “ongepast”. Ze hoefde zich echter niet om te kleden of het park te verlaten, maar voelde zich wel ongemakkelijk bij de situatie. In de New York Post legt ze uit dat ze dezelfde outfit “normaal op reis of op andere plekken zou dragen”.

Bovendien vindt ze het jammer dat mensen haar niet rechtstreeks aanspraken. “Ik had niet gedacht dat dit zo’n reactie zou uitlokken. Wat me het meeste opviel, is dat mensen liever achter mijn rug klagen dan gewoon rechtstreeks met mij praten. Dat viel me echt op door hoe mensen reageerden”, zucht ze.

Dresscode

Disney World hanteert een duidelijke dresscode. Kleding die “over de grond sleept”, “overmatig gescheurd” is of “te veel huid toont op een manier die als ongepast kan worden beschouwd in een gezinsomgeving”, wordt als ongepast beschouwd. “Wij behouden ons het recht voor om de toegang te weigeren of iemand te verwijderen die kleding draagt die wij als ongepast beschouwen of die de ervaring van andere gasten kan verstoren”, klinkt het.

