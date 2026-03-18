Ophef over vrouw die paaldanst in Efteling: “Ongepast!” (video)

Een Nederlands OnlyFans-model krijgt heel wat kritiek op haar opvallende bezoek aan de Efteling.

Feya Fern trok onlangs naar het Nederlandse attractiepark de Efteling. Het 24-jarige OnlyFans-model filmde daar hoe ze paaldanst in een historische kinderdraaimolen. Vervolgens deelde ze de beelden met haar TikTok-volgers. “I love Efteling”, klinkt het in het bijschrift.

Verontwaardiging

Er kwam meteen heel wat kritiek op het filmpje. Mensen storen zich vooral aan het feit dat het pretpark in de eerste plaats voor kinderen bedoeld is. “Ik vind dit heel indrukwekkend, maar het is gewoon raar om dit in de Efteling te doen”, “Totaal niet gepast in de Efteling. Stel je voor dat kinderen zo overal in de palen gaan hangen. Daar is het niet voor bedoeld”, en “Laten we dit niet doen… daar is het niet voor gemaakt. Deze molens komen uit 1895 en zijn echt niet berekend op het gewicht van een volwassene die aan zo’n paal hangt”, klinkt het verontwaardigd.

Steun

Anderen zien er dan weer helemaal geen probleem in. “Wat een hoop jammerlijke reacties. Het is toch duidelijk te zien dat er niemand in de buurt was. Helemaal prima, en mooi gedaan”, “Ik vind het heel tof en origineel. Jammer dat veel mensen hier zo negatief op reageren. Iedereen mag natuurlijk een eigen mening hebben, maar ik denk dat ze stiekem balen dat ze hier zelf niet op gekomen zijn, dat ze het niet kunnen, of dat ze gewoon slecht in hun vel zitten”, en “Ik snap echt niet wat het probleem is van sommige mensen. Het is niet alsof je naakt gaat paaldansen of zo”, lezen we ook.

Reactie op commotie

Omdat de video zoveel gemengde reacties opriep, maakte Feya een vervolgvideo. Daarin legt ze uit dat ze lijdt aan het POTS-syndroom (posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom), een aandoening waarbij de hartslag abnormaal sterk stijgt wanneer je rechtop gaat staan. Het was pas de tweede keer dat ze met haar rolstoel in het openbaar kwam. “Dat was zo spannend voor mij, dus probeerde ik er alles aan te doen om het voor mezelf zo normaal mogelijk te maken. Paaldansen geeft mij veel plezier, en om dat te combineren met iets waar je zo onzeker over bent, voelde voor mij heel krachtig”, aldus Feya.

In een vervolgvideo geeft ze meer uitleg over waarom en hoe de video tot stand is gekomen.

Foto: TikTok