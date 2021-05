Een huwelijksaanzoek is viraal gegaan nadat een vrouw zich niets van het mooie moment aantrok en haar ding deed terwijl het gefilmd werd. Heel wat mensen vinden haar gedrag ongepast, maar sommigen vinden dat ze niets verkeerd doet.

Het tafereel speelde zich onlangs af in Gerald Hines Waterwall Park in de Amerikaanse stad Houston (Texas). Een man vraagt zijn vriend ten huwelijk terwijl de cameraman het onvergetelijke moment vastlegt. Volgens de cameraman waren er zo’n 20 mensen die elk hun beurt afwachtten om een foto of filmpje te nemen op de populaire plek. Een vrouw negeerde dat en poseert op de achtergrond voor foto’s. Het is niet duidelijk of ze beseft wat er zich naast haar afspeelt of dat ze bewust verder blijft doen.

Verontwaardiging

De video werd gedeeld op TikTok en werd al bijna 3 miljoen keer bekeken. Heel wat mensen zijn verontwaardigd over haar gedrag. “Dat ze het lef heeft om naar hen te kijken alsof ze dat op voorhand niet doorhad”, “Ik word hier zo boos van!”, en “Ze had haar beurt moeten afwachten zoals iedereen”, klinkt het onder meer in de reacties.

Publieke ruimte

Anderen vinden de kritiek dan weer overdreven. “Ze staat niet zo dicht bij hen. Waarschijnlijk wist ze niet eens dat ze in beeld stond”, en “Het is een openbare plaats dus je kan niet verwachten dat iedereen zomaar weggaat wanneer jij dat wil”, lezen we ook.

