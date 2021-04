Op sociale media is commotie ontstaan rond een trouwfoto van een koppel. De bruid neemt immers het klokkenspel van haar echtgenoot ostentatief vast. “Wat gaan ze hun kinderen later zeggen?”, klinkt het onder meer.

De bewuste trouwfoto werd gedeeld in de Facebookgroep ‘That’s It, I’m Wedding Shaming’. Op de foto poseert het koppel in de wilde natuur, vandaar het opvallende schoeisel van de man. Maar het is vooral de linkerhand van de bruid die voor heel wat verontwaardiging zorgt.

Bezitterig

Ze neemt de kroonjuwelen van haar man immers stevig vast, iets wat op maar weinig appreciatie kan rekenen. “Het lijkt erop dat ze zijn edele delen vastneemt om te voorkomen dat hij valt. Ik weet echter niet of dat het net erger maakt”, “Zo’n prachtig landschap, zo’n hopeloos koppel”, “Hoe langer ik ernaar kijk, hoe erger ik het vind”, “Dit is zo walgelijk. Ze ziet er erg bezitterig uit”, en “Wat gaan ze hun kinderen later zeggen?”, lezen we onder meer in de reacties.

Niet uit eigen beweging

Sommige mensen vermoeden echter dat het niet haar keuze was om hem zo vast te pakken. “Aangezien hij haar arm stevig vastheeft, lijkt het erop dat ze zijn klokkenspel niet uit eigen beweging vastneemt. Het ziet er in ieder geval heel ongepast uit”, klinkt het ook.

Facebook / That’s It, I’m Wedding Shaming

