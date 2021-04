Een Amerikaanse klimgids stuitte anderhalve week geleden tijdens het rotsklimmen in de Amerikaanse staat Utah plots op rotstekeningen: hij was aan het klimmen over eeuwenoude petrogliefen van Native Americans. De klimroutes wekken veel wrevel op: de man die ze uitgestippeld heeft – en zich daarbij van geen kwaad bewust was – krijgt zelfs doodsbedreigingen.

Klimgids Darrin Reay ging op 9 april met een paar vrienden klimmen in een walhalla voor rotsklimmers, dat bekendstaat onder de naam ‘Sunshine Wall Slabs’, in Utah. De man probeerde één van de nieuwe routes uit die aangegeven stonden op een online database voor klimroutes. Toen hij zo’n 9 meter boven de grond hing, kwam hij oog in oog met een tekening van een krijger die een speer vasthield. Hij realiseerde zich ineens dat hij over tientallen eeuwenoude rotstekeningen aan het klimmen was, die tussen 2.000 en 700 jaar geleden door Native Americans in de rotsen waren gekrast.

“De route ging dwars door de tekeningen”, vertelde Reay aan Outsider. Hij en zijn maten klommen naar beneden. Het gezelschap was het hele weekend in de weer met het verwijderen van de bouten die deel uitmaakten van de klimroute, en het opmeten van de schade aan de rotstekeningen.

Fremontcultuur

Een bevriende klimmer maakte melding van de klimroutes op Facebook. Volgens hem zijn de petrogliefen afkomstig van de Fremontcultuur, een precolumbiaanse cultuur van Native Americans die tussen 2.000 en 700 jaar geleden in Utah en naburige staten gevestigd waren.

Reay en zijn vrienden traceerden de oorsprong van de klimroutes op de online database Mountain Project, en konden ze terugvoeren tot één man: Richard Gilbert, een ex-marinier en klimmer met 15 jaar ervaring uit Colorado Springs. Hij sloeg intussen publiekelijk mea culpa en bood zijn excuses aan. Eind maart had hij de rotswand in kwestie verkend. Hij hield de rotstekeningen voor graffiti, en veronderstelde dat ze het werk waren van vandalen uit een nabijgelegen camping. Hij stippelde drie klimroutes uit op de plek (die intussen verwijderd zijn door een beheerder van het platform), en voorzag de rotswand van bouten om het klimgereedschap aan te bevestigen.

Beschermd

Toen de routes ontdekt werden op Mountain Project, zetten ze meteen kwaad bloed op verschillende fora op het platform. Gilbert was kop van Jut. Het ging zelfs zover dat er doodsbedreigingen geuit werden tegenover Gilbert. De man ontving ook meerdere boze telefoontjes.

Gilbert zag zijn fout snel in en meldde zich op 12 april bij de autoriteiten om zijn verhaal te doen. Het Moab Bureau of Land Management opende een onderzoek.

Rotstekeningen in de VS zijn beschermd onder de federale wet. Het beschadigen van de kunstwerken kan leiden tot celstraffen van maximaal tien jaar en boetes tot 100.000 dollar.

Similar petroglyphs near the Sunshine Wall Slabs are thought to have been made by the Fremont people, a pre-Columbian Native American culture that inhabited Utah and parts of surrounding states between 2,000 and 700 years ago. https://t.co/tKqNA3LDgO — Outside (@outsidemagazine) April 18, 2021

Het bericht BIZAR. Toeristische klimroutes over eeuwenoude rotstekeningen zetten kwaad bloed verscheen eerst op Metro.