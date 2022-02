OEPS. Priester neemt ontslag nadat hij twintig jaar lang gelovigen op foute manier doopte

Iedereen maakt weleens een foutje op zijn werk. Je stuurt een mail naar de verkeerde persoon, schoffeert een klant of maakt een foute berekening. Een katholieke priester uit de Amerikaanse stad Phoenix ging evenwel tot het uiterste en maakte twintig jaar lang dezelfde fout: hij voerde duizenden doopsels verkeerd uit door systematisch één verkeerdelijk woord te gebruiken tijdens het ritueel. Dat schrijft The New York Times.

Zeven tot zeventigmaal: zo vaak zouden katholieke gelovigen de ander zijn schuld moeten vergeven, maar voor een priester in Phoenix heeft het niet mogen zijn. Hij mocht meteen zijn kazuifel en stola voorgoed in de kast ophangen toen ontdekt werd dat hij al twintig jaar lang gelovigen op een verkeerde manier doopte, waardoor duizenden doopsels ongeldig verklaard werden. Hij voerde het sacrament bovendien niet enkel uit in Phoenix, ook in zijn vorige parochies in Brazilië en San Diego deed hij het al mis.

Priester Andres Arango werd voor het eerst betrapt op zijn fout in de St. Gregory Catholic Church in Phoenix vorig jaar. De kerkgemeenschap hoorde hem toen zeggen: «We dopen jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest». De fout is subtiel, maar toch frappant: de priester had «ik doop» moeten zeggen, niet «wij dopen». Wie is «wij» tenslotte? De gehele geloofsgemeenschap? Iedereen die in die kerk aanwezig was? Het Vaticaan schrijft bovendien voor dat je «ik» moet gebruiken, waarbij «ik» verwijst naar God die via de priester zijn heilige werk verricht.

Melk in plaats van bloed

Het bisdom zit verveeld met de zaak en krijgt tientallen vragen van gelovigen binnen die gedoopt werden door priester Arango. In een statement meldde het bisdom alvast dat ze niet geloven dat Vader Arango «de intentie had om gelovigen te beschadigen of hen de gratie van het doopsel en de sacramenten te ontnemen.»

Op hun website staat er nu ook een sectie met veelgestelde vragen, mede naar aanleiding van de zaak van Vader Arango. Daarbij stellen ze dat «net zoals een priester geen melk mag gebruiken in plaats van wijn tijdens de Eucharistie, mag een priester ook geen variatie aanbrengen in het woordgebruik bij de uitvoering van een sacrament of doopsel.» Met andere woorden: melk kan nooit het bloed van Christus worden, en de verkeerde woorden kunnen een ongedoopte niet zuiveren tot een gedoopte.

Petitie voor Vader Arango

Ook Vader Arango is er het hart van in: «Het bedroeft me om te ontdekken dat ik ongeldige doopsels uitgevoerd heb tijdens mijn priesterschap door regelmatig het verkeerde woord te gebruiken. Ik betreur mijn fout ten zeerste en de invloed die het had op verschillende mensen in mijn parochie en elders.» De priester wordt evenwel nog steeds gewaardeerd door het bisdom en blijft een dienaar, zij het niet als priester. Hij zou volgens The New York Times zijn tijd nu gebruiken om de families die te lijden hadden onder zijn fout te helpen en te ondersteunen.

Niet iedereen vindt overigens dat Vader Arango zijn kazuifel moet afgeven. In de parochie werd een petitie opgesteld om hem opnieuw aan te stellen als priester in Phoenix. «In plaats van Vader Arango de kans te geven om de situatie recht te zetten, wordt hij verwijderd uit een geloofsgemeenschap die van hem houdt en om hem geeft», klinkt het.

