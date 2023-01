WUT. Man vestigt wereldrecord door bij 18 sterrenrestaurants te eten in 11 uur tijd

Als je dacht dat jij veel gegeten hebt tijdens de eindejaarsfeesten: de 34-jarige Eric Finkelstein vestigde een wereldrecord door bij 18 sterrenzaken te tafelen in amper elf uur tijd.

De foodie uit New York verklaart in een interview met Guinness World Records dat zijn «interesse in uit eten gaan piekte in 2021», toen hij terug verhuisde naar The Big Apple. Het Guinness World Record voor ‘meeste bezochte Michelin-sterrenrestaurants in 24 uur’ trok zijn aandacht nadat hij zich aangesloten had bij een Discord-groep over restaurants in de stad.

«Ik hield van het idee», vertelt Finkelstein aan Guinness World Records. «Het verzoende mijn liefde voor interessant eten met werken aan een checklist en werken aan iets doms.» Finkelstein zei dat de recordpoging 14 maanden van planning vergde: hij moest de verschillende reserveringen bij enkele van de drukst bezochte eetzaken in de metropool op elkaar afstemmen.

5.000 calorieën meer en 468 euro minder

Finkelstein contacteerde meer dan tachtig restaurants, maar ontving slechts van tien daarvan een reactie. Vier van deze tien restaurants verloren hun ster toen de Michelingids zijn selectie voor 2022 bekendmaakte, slechts 20 dagen voor Finkelsteins officiële poging. Gelukkig kon hij na wat verwoede telefoontjes en e-mails nog enkele reservaties strikken bij andere sterrenrestaurants.

De officiële recordpoging vond plaats op 26 oktober 2022, te beginnen bij Le Pavillon in Midtown, waar hij een gegrilde avocadosalade van 36 dollar verorberde. Vervolgens trok hij naar Caviar Russe voor – je raadt het al – kaviaar (met blini en crème fraiche), die 25 dollar kostte. Finkelstein sloot zijn eetavontuur af met een chawanmushi (zee-egel) met kaviaar bij Noda.

Voor dit record moest de man zich met het openbaar vervoer of te voet verplaatsen; privé-vervoer zoals taxi’s of zelfs de fiets is niet toegestaan. Uiteindelijk slaagde Finkelstein erin alle 18 restaurants in amper 11 uur te bezoeken. De eindbalans: een rekening van 494 dollar (468,87 euro), BTW en fooien niet inbegrepen. Finkelstein schat dat hij door de poging ongeveer 5.000 calorieën op een dag consumeerde.

Ex-tafeltennisser

De man was met zijn recordpoging overigens niet aan zijn proefstuk toe: de voormalig competitieve tafeltennisser vestigde in 2021 het Guinness World Record voor ‘verste tafeltennisopslag’ (15,57 meter) en vorig jaar maakte hij de ‘grootste mozaïek uit pingpongballen’ (29,12 vierkante meter).

NJ man Eric Finkelstein breaks record for eating at most Michelin restaurants in a day





