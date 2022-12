Een Australische influencer werd onlangs op het strand aangesproken op het feit dat ze geen topje aanhadden. Ze kaartten de kwestie aan op Instagram, waar de meerderheid het eens is met hen.

Kathleen Ebbs ging onlangs naar een badplaats in de Australische stad Sydney. Ze liepen daar zonder topje – en dus met blote borsten – rond, maar dat vinden ze maar normaal ook. «Als ik naar het strand of het zwembad ga, draag ik geen topje omdat mannen dat ook niet doen. Als een non-binaire persoon voel ik me met een bikinitopje aan meer geseksualiseerd en dysforisch. Maar vooral: mannen moeten ook geen bovenstukje aandoen, dus dan doe ik dat ook niet totdat zij dat wél moeten doen», klinkt het in een video op Instagram.

Kinderen

De 25-jarige influencer legt uit dat ze benaderd werden door een strandwacht, die zei dat ze hun borsten moesten bedekken omdat er kinderen in de buurt waren. «Sorry, maar kinderen zijn daar wellicht de enige individuen die mijn borsten niet seksualiseren omdat kinderen geslacht, seksualiteit en lichamen niet op die manier bekijken. Dat gebeurt pas als ze erover leren en komt ook door de maatschappij waarin we leven», zuchten ze.

Steun

De video lokte heel wat reacties uit. De meeste mensen begrijpen hun standpunt wel. «Je hebt gelijk. Het komt door de manier waarop mannen naar vrouwenlichamen kijken en hen dus seksualiseren», «Voor kinderen maakt het niet uit. Het is pas zorgwekkend als dat wel het geval is. Zo erg dat je dit moest meemaken. Een mens zou hopen dat onze maatschappij erop vooruitgegaan is…», en «Een lichaam is een lichaam. Niets mis om in je blote borsten rond te lopen», wordt er gereageerd. Een enkeling is het echter niet eens met hen. «Waarom ga je niet gewoon naar een plek waar je in je blootje mag rondlopen, zoals een naaktstrand?», luidt het ook.













Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/non-binaire-influencer-weigert-borsten-te-bedekken-op-strand-mannen-moeten-dat-toch-ook-niet