Man laat beste vriend via telefoon weten dat hij verloofd is, maar dat was GEEN goed idee: «Hij is gewoon eerlijk» (video)

Op beelden is te zien hoe een man zijn beste makker op de hoogte brengt van zijn trouwplannen. Alleen had hij zijn reactie écht niet zien aankomen…

Op de TikTok-video zien we hoe de man zijn beste vriend opbelt terwijl zijn vriendin naast hem zit. «Tiffany is mijn vriendin niet meer…», steekt hij van wal. «Gelukkig maar! Ik ken niemand die zo gek is als haar», is het onverwachte antwoord van zijn kameraad. «Wacht, we zijn verloofd. Ze is mijn vriendin niet meer, maar mijn verloofde», verduidelijkt de bruidegom in spe, al was de schade echter al aangericht. «Excuseer, Mike?!», reageert een stomverbaasde Tiffany. «Het spijt me… dat ze je verloofde is», gooit de kameraad nog wat olie op het vuur.

Eerlijkheid

Het hilarische tafereel werd intussen al meer dan 5 miljoen keer bekeken en zorgt voor heel wat hilariteit, al waarderen vele mensen tevens de eerlijkheid van de kameraad. «Sorry, maar ik lig echt strijk van het lachen», «Zijn kameraad is gewoon eerlijk», «Mike voorspelde wellicht een toekomstige scheiding», en «Dat is een échte vriend. Iemand die zegt waar het op staat», lezen we onder meer in de reacties.

