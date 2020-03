In de Russische hoofdstad Moskou zijn ze begonnen met zwerfdieren te vangen en ratten af te maken. Volgens de autoriteiten is dit een voorzorgsmaatregel tegen het coronavirus. Dierenactivisten zeggen dat de acties wreed en bovendien niet wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Zwerfdieren en ratten worden massaal van de straten gehaald in de Russische hoofdstad. Volgens Moskou is het een voorzorg om het coronavirus buiten te houden. Het is niet de eerste maatregel die Rusland neemt om het virus tegen te houden. Vluchten naar onder andere China en Zuid-Korea zijn al ingeperkt en er worden geen visums meer gegeven aan Iraniërs en Chinezen.

“We voeren momenteel een groot aantal maatregelen in voor de totale deratisatie van de stad. Ook wilde zwerfdieren worden gevangen”, vertelt Elena Andreeva, hoofd van de federale dienst bevoegd voor het algemene welzijn.

Gebrek aan bewijs

Volgens Barking News, een nieuwsonderneming die over dieren verslag brengt, is de actie om zwerfhonden en -katten te vangen “dom, onwetenschappelijk en wreed”. De organisatie sprak met een viroloog uit Moskou en die zei dat er geen bewijs is dat zwerfdieren het virus kunnen overbrengen op mensen.

In Rusland zitten momenteel honderden mensen in quarantaine. Drie Russen worden behandeld tegen het virus, nadat ze op een cruise in Japan besmet geraakten.

Het bericht Moskou gaat ratten uitroeien en zwerfdieren vangen tegen coronavirus verscheen eerst op Metro.