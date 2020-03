Twee Italiaanse artsen, beiden werkzaam in een Londens ziekenhuis, zijn geschorst nadat ze zonder voorafgaande toestemming van de patiënt de vagina van een transgenderman hadden verwijderd tijdens een operatie.

De man, geboren als vrouw, was “ontroostbaar” na de onomkeerbare ingreep in 2016, zo vertelde hij onlangs voor een rechtbank. Volgens dr. Marco Capece had hij wel degelijk toestemming gekregen van de patiënt, waarna uroloog en specialist in transgenderoperaties Giulio Garaffa de ingreep uitvoerde tijdens een operatie die kaderde binnen het transitieproces naar man.

Metaidoioplastiek

De patiënt ontdekt pas een week later dat zijn vagina verwijderd was. Hij beschreef voor de rechtbank hoe de ‘ongewilde ingreep’ een “zware impact” had op alle aspecten van zijn leven, inclusief zijn mentaal welzijn.

Op de hoorzitting werd duidelijk dat de man in kwestie zijn akkoord had gegeven voor een hysterectomie – de verwijdering van de baarmoeder – en een metaidoioplastiek, waarbij een penis geconstrueerd wordt. Hij had echter nooit toegestemd om de vagina te verwijderen, hoewel dat wel noodzakelijk is bij het uitvoeren van een metaidoioplastiek.

Schorsing

De artsen zouden bovendien gefraudeerd hebben met de operatiedocumenten: zo zou het woord ‘vaginectomy’ (verwijderen van de vagina) toegevoegd zijn aan het toestemmingsformulier van de patiënt, om de schijn te wekken dat de patiënt wel degelijk wist dat de ingreep gepland stond.

Beiden artsen hielden hun onschuld staande en beweerden dat ze de documenten niet aangepast hadden. Dr. Garaffa werd desondanks schuldig bevonden en kreeg een schorsing van vijf maanden opgelegd. Dr. Capece werd eveneens schuldig bevonden en werd voor 12 maanden geschorst.

