Een Britse vrouw heeft een boete gekregen nadat ze zich voordeed als journaliste en foto’s maakte in ziekenhuizen. Ze probeerde zo aan te tonen dat de coronacrisis een hoax is.

Hannah Dean trok onlangs naar vier verschillende ziekenhuizen in Engeland. Daar deed de 30-jarige moeder van twee zich voor als journaliste en trok ze foto’s van lege ziekenhuisgangen. Vervolgens deelde ze die foto’s op Facebook en beweerde ze aan de hand daarvan dat de ziekenhuizen helemaal niet vol liggen met coronapatiënten en de overheid de bevolking dus voorliegt. “Het was daar rustiger dan ooit. Ik weet dat het lastig is om te horen, maar de overheid liegt tegen ons”, schreef ze.

Verkeerde indruk gewekt

De Britse nationale gezondheidsdienst NHS tikte de vrouw op de vingers voor het Facebookbericht. De politie gaf haar een boete van 200 pond (224 euro) omdat ze zonder geldige reden haar huis had verlaten. “Er doen berichten de ronde van mensen die aan de hand van foto’s beweren dat er geen coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen. Die foto’s werden gemaakt op ziekenhuisafdelingen waar andere patiënten liggen. Die verkeerde indruk wekken heeft commotie veroorzaakt. We hebben de persoon die daar verantwoordelijk voor is een boete opgelegd”, lezen we in Daily Mirror.

Verantwoordelijkheid nemen

Ook de Britse premier Boris Johnson reageerde op dergelijke foutieve uitlatingen. “Mensen die beweren dat corona een hoax is, moeten volwassen worden. De NHS heeft al meermaals benadrukt dat de ziekenhuizen onder enorme druk staan. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen om hen te beschermen”, klinkt het.

@HantsPolice how is Hannah Dean still being allowed to shared private photos of NHS staff without consent travelling between Tiers and spreading germs unnecessarily and mocking the fact nothing has been done about it?! #covid pic.twitter.com/fzHMCIWk9i — Rach (@TheRealMissRach) January 9, 2021

