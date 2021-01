Voetbalgod Lionel Messi werd afgelopen zomer 33. Jong, maar niet voor een professionele voetballer, die meestal vanaf z’n 30e de voetbalschoenen aan de haak hangt. Toch is er een voetballer die al debuteerde nog voor Messi zelfs nog maar het levenslicht zag, en die net zijn profcontract heeft verlengd. Maak kennis met de Japanner Kazuyoshi Miura.

“Ik heb mijn contract met Yokohama FC hernieuwd voor het seizoen van 2021”, zei Kazuyoshi Miura maandag in een verklaring. De 53-jarige voetballer gaat daarmee zijn 36e seizoen in – een record. Het is zijn 17e seizoen bij de Japanse club, waar hij in 2005 tekende. Het nieuwe seizoen gaat in in februari, één dag na Miura’s 54e verjaardag.

Tot vorig jaar was de Japanner officieel de oudste profvoetballer ter wereld, maar Egyptenaar Ezzeldine Bahader pakte hem die prestatie in oktober vorig jaar af. De 75-jarige knar speelde twee wedstrijden van 90 minuten uit.

Niet getreurd voor Miura, want zijn palmares blijft even indrukwekkend. De aanvaller startte zijn carrière in 1986 en op 19-jarige leeftijd bij de Braziliaanse club Santos. Hij bleef tot 1990 in het land hangen om er bij verschillende clubs te spelen, waarmee hij de eerste Japanse voetballer werd die lange tijd in het buitenland speelde.

“Dit is legendarisch”

Zijn tijd in Brazilië katapulteerde hem naar het supersterdom, maar nadien keerde ‘King Kazu’ terug naar zijn thuisland. Daar leidde hij zijn ploeg Verdy Kawasaki naar de titel in 1993 en 1994. In 1994 werd hij vervolgens uitgeleend aan Genoa, wat hem alweer een primeur opleverde: hij was de eerste Japanner ooit die in de Italiaanse eerste klasse speelde.

Ook bij de nationale ploeg stond Miura in de schijnwerpers. Hij won de Asia Cup in 1992, en scoorde in zijn hele interlandcarrière maar liefst 55 doelpunten in 89 matchen. Hij staat daarmee op de tweede plek van meeste doelpunten in de geschiedenis van het Japanse elftal.

Duits stervoetballer Thomas Müller deelde op Twitter zijn ontzag voor de Japanse krak. “Dit is legendarisch… Ongelooflijk – 36 seizoenen!!!!”, klinkt het.

