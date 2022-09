Moeder en dochter zitten beiden op OnlyFans: “Ik lees de boze berichten zelfs niet meer!” (video)

De 52-jarige Ginger en haar 26-jarige dochter Amber hebben beiden dezelfde manier om geld te verdienen.

Ze verkopen namelijk pikant beeldmateriaal én gepersonaliseerde boodschappen aan fans op OnlyFans. Ook praten ze veel met hun respectievelijke abonnees. En dat lijkt nog aardig wat op te leveren ook. “Mijn beste maand was er eentje van 400.000 dollar”, aldus mama Ginger, die als eerste binnen het gezin op OnlyFans actief was. Maar met het feit dat nadien ook haar dochter Amber het een kans wou geven, had Ginger het toch wat moeilijk. “Ik vond dat ze er nog te jong voor was… Ik dacht dat het een moeilijke weg ging zijn voor haar. Maar het tegendeel is waarheid geworden. Ik ben nu haar grootste fan”, aldus Ginger. Ze vinden trouwens dat ze op professioneel vlak eerder ‘collega’s’ zijn van elkaar.

“Ik lees de boze berichten zelfs niet meer!”

Hoewel de twee nooit samen expliciete content maken, krijgt het duo behoorlijk wat negatieve reacties. Zo begrijpen sommigen niet hoe mama Ginger haar dochter zo kan ‘uitbuiten’. “Dat is echt beledigend, want ik ben 26 jaar. Mijn moeder moet mij niets ‘laten’ doen”, bijt Amber van zich af. “Ik probeer het te negeren. Ik lees de boze berichten zelfs niet meer”, vult Ginger nog aan. “Het is wel heel frustrerend als mensen zeggen dat we niet werken. Want het is zéker een job”, aldus Amber. “Ik werk nu véél meer dan toen ik nog in dienst was bij een bedrijf”, besluit Ginger. Dat en nog veel meer, krijg je te horen én te zien in onderstaande reportage van YouTube-kanaal ’truly’.

