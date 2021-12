Model uit winkelcentrum gezet omdat ze énkel bodypaint draagt: «Onbegrijpelijk!» (video)

Een Colombiaans model werd onlangs gevraagd om weg te gaan toen ze een act deed in een winkelcentrum. Ze droeg daarbij geen kleren, maar was van kop tot teen gehuld in bodypaint.

Francia James had zichzelf enkel en alleen met bodypaint omgetoverd tot ‘De notenkraker’. Naar aanleiding van ‘No Nut November’, een internethype rondom onthouding, deelde ze nootjes uit aan passanten in een winkelcentrum in Miami.

Security

Hoewel het concept van het 30-jarige Playboy-model prachtig uitgewerkt was, vond een beveiligingsagent het ongepast en vroeg hij haar om te vertrekken. «Ik kan niet geloven dat ik buitengezet word. Dat overkomt me nu altijd», zucht ze in de video.

Bewondering

Ze deelde het filmpje op Instagram, waar haar meer dan 9 miljoen volgers in een deuk lagen, maar haar ‘kostuum’ enorm bewonderden. «Wow, dit is prachtig gedaan», «Heel leuk concept», en «Ik ga stuk van het lachen», lezen we onder meer in de reacties.

