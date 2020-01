Hoewel de 34-jarige Marco (schuilnaam, red.) overdag nog een ‘gewone’ job heeft, klust hij bij als escort.

Via het Londense bedrijf Gentlemen4Hire wordt hij zo’n twee keer per week gevraagd om het beste van zichzelf te geven. Vier jaar na zijn start in de sector, heeft hij al heel wat meegemaakt.

Soms zijn de verzoekjes nog ‘braaf’. Zo moet ie vaak gewoon het ‘vriendje’ spelen van een vrouwelijke klant óf is hij gewoon ‘gezelschap’. Nu en dan zitten er echter ook verzoekjes tussen die dicht aanleunen bij ‘Fifty Shades of Grey’.

“Dat heb ik tóch geweigerd”

Één zo’n pikanter verzoekje kwam van een dame die overdag manager was van een bank. ‘s Avonds had ze er echter nood om eens zélf bevelen te krijgen. Met de nodige attributen ‘domineerde’ Marco de dame. “Ze genoot er duidelijk van, ondanks het feit dat we toen geen seks hadden”, laat de man weten.

Soms zijn de aanvragen van potentiële klanten té bizar en moet hij weigeren. Een man contacteerde Marco met de vraag of hij seks wou hebben met zijn vriendin, terwijl hij toekeek. Maar daar stopte het verzoek niet.

De klant wou, voor een zeer aardige som, ook aan de schoenen en sokken van Marco snuffelen… Letterlijk! Terwijl Marco dus bezig zou zijn met diens vriendin. “Dat heb ik toch geweigerd”, laat Marco weten. Ieder diertje zijn pleziertje, maar de mannelijke escort voelde zich er niet goed bij.

‘Doggy style’

Een ander verhaal: een 26-jarige dame contacteerde Marco voor een intieme avond. Op zich niks bijzonders, maar de klant wou dat ook de hond tijdens hun liefdesspel mee in de kamer mocht zitten. Niet meer dan dat, uiteraard, maar toch.

“Ik luister altijd naar wat de klant wil en verwacht. En als we niet op dezelfde golflengte zitten, weiger ik beleefd”, laat Marco weten aan Unilad.

Buiten enkele vrienden, weet niemand in Marco’s kennissenkring van zijn bijverdienste. Enkele mannelijke vrienden die het wél weten, zijn uiteraard geïnteresseerd in hoe hij juist geld verdient. En waar het bij vrouwelijke escortes vaak draait om pure seks, merkt Marco toch op dat het bij hem hoofdzakelijk om ‘gezelschap’ en ‘therapie na een relatiebreuk’ gaat.

Bron: Unilad – Photo by Francis Valadj from FreeImages