Op beelden is te zien hoe een Amerikaanse man in een café haast een privéconcert krijgt van een zangeres. «Wat een gelukzak, haha», wordt er gereageerd.

In de video zien we een stukje uit het optreden van de Amerikaanse zangeres Maggie Baker in een muziekcafé in Nashville (Tennessee). Een man filmt zichzelf én de zangeres die op het podium het beste van zichzelf geeft. Wanneer ze opmerkt dat de man aan het filmen is, geeft ze hem extra aandacht, tot groot enthousiasme van de man.

Handtekening

De beelden werden gedeeld op Instagram, waar heel wat mensen erg blij zijn voor de man. «Dat was zo cool van haar! Een herinnering om nooit te vergeten», «Zo leuk!», en «Hopelijk heb je haar handtekening gekregen», wordt er gereageerd. Sommigen vragen zich af of zijn vrouw er wel mee opgezet is. «Heeft je vrouw dit gezien?!», klinkt het. «Ik zat naast hem», knipoogt de bewuste vrouw. «Wat een gelukzak, haha», mengt iemand anders zich in de discussie. «Niet ieders partner is onzeker», klinkt het nog.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/man-filmt-zichzelf-en-krijgt-volle-aandacht-van-zangeres-heeft-je-vrouw-dit-gezien-video