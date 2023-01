Influencer met kleine borsten durft eindelijk in bikini poseren: «Ik schaam me er niet meer voor!» (foto)

Jarenlang stak Clara Dao haar tengere lichaam weg omdat ze zich ervoor schaamde. Nu toont ze datzelfde lichaam vol trots aan haar duizenden volgers. «Je hebt me geholpen om van mezelf te leren houden», wordt er gereageerd.

Clara Dao is een Vietnamees-Canadese influencer met maar liefst 161.000 volgers. De 24-jarige brunette gebruikt dat platform om body positivity te promoten. Ze heeft het immers jarenlang erg lastig gehad met zichzelf, meer bepaald met haar magere lichaam en kleine boezem. Dat loste ze al die tijd op met allerlei trucjes. «Ik heb mijn lichaam zo lang verborgen door losse kleren te dragen, door bij het uitgaan een push-upbeha aan te doen die niet eens past, en nooit een bikini te dragen. Ik schaamde me voor hoe mijn lichaam eruitzag en ik kon me niet voorstellen dat ook maar iemand me sexy vond», schrijft ze op Instagram.

Bevrijdend

De afgelopen jaren heeft ze haar lichaam echter leren aanvaarden. En nu deelt ze voor het eerst foto’s waarop ze in bikini poseert. «Nu denk ik daar helemaal anders over. Ik vind dat ik er heel leuk uitzie in deze bikini. Het voelt enorm bevrijdend om mijn lichaam niet meer weg te moeten steken. Ik schaam me er niet meer voor. Integendeel, ik hou ervan om mijn natuurlijke looks te tonen, samen met alle ‘onvolmaaktheden’ die we volgens de maatschappij beter verstoppen. Ik voel me eindelijk goed in mijn vel. Het is niet makkelijk geweest, maar stap voor stap kan iedereen dat», besluit ze.

Inspiratie

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. «Ik begon letterlijk bijna te wenen. Je hebt me geholpen om van mezelf te leren houden. Je bent echt fantastisch», «Dit is wat we nodig hebben. Mensen denken dat vrouwenlichamen er niet zo kunnen uitzien. Dat is wél zo en het is normaal», en «Je bent zo mooi en je inspireert me elke dag om meer van mezelf te houden. Bedankt», klinkt het enthousiast in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.





