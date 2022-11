Mama steekt haar wc-borstel in de VAATWAS: “Ik zie het probleem niet…”

Een dame heeft zich zowat alle ongeloof en afgrijzen van het internet op de nek gehaald toen ze op een website meedeelde dat ze haar wc-borstel reinigt… in de vaatwas. Internetgebruikers kunnen hun walging niet onder stoelen of banken steken.

De controverse ontstond toen een anonieme vrouw op het platform ‘Mumsnet’ aan andere gebruikers vroeg of zij ook weet hadden van deze ‘hack’. “Ik maak om de zoveel maanden mijn wc-borstel proper in de vaatwasmachine. Ik steek de borstel en houder in voor een heet wasje en ze komen er weer als nieuw uit”, aldus de dame. Een vriendin die langskwam wees haar op die ongebruikelijke gewoonte. “Ze zag me enkele tassen nemen uit de vaatwasser – we gingen een kopje koffie drinken – en ik was totaal vergeten dat de wc-borstel en houder er nog in zaten. Ze was helemaal over haar toeren en zei dat het ranzig was…”, aldus de vrouw.

”Onredelijk?”

“Was mijn vriendin onredelijk? Want de tassen zaten in een ander deel van de vaatwasser. En alles was schoon nadien…”, vertelt ze nog. Ze had er geen idee van dat ze de spreekwoordelijke doos van Pandora had geopend, want al snel woedde er een hevige discussie. “Dit is er gewoon over”, zo liet iemand weten op de website. “Ik vind het ongelooflijk vies. En ik wil zelfs niet weten of het al dan niet hygiënisch is, voor mij is het een no go”, schreef een andere persoon nog. Terecht?

