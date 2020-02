De kans is groot dat er wolvenwelpjes op komst zijn. Het paarseizoen van de wolven is volop aan de gang en wolf August en wolvin Noëlla zijn al een paar keer samen gespot.

Het zou kunnen dat ons land over twee maanden er een paar nieuwe wolfjes bij krijgt. Het paarseizoen is begonnen en wolf August en wolvin Noëlla werden al enkele keren samen gezien. De dieren werden vorige maand nog gespot op het militair domein Hechtel-Eksel in Limburg. Boswachter Eddy Ulenaers van Natuur en Bos zegt dat het onmogelijk is om in te schatten of er welpjes op komst zijn, maar als ze paren gaat het snel. “Na de bevruchting duurt het maar 63 dagen en dan gaan wolven werpen”.

Storm Ciara

Wolven gebruiken graag een kuil of gracht om hun nest te maken, want daarin zijn ze beschut tegen wind en regen. “De kuil die ontstaat bij de wortels van een omgevallen boom is de ideale locatie. Door de hevige storm Ciara die afgelopen week door ons land raasde, zijn er in het gebied van de wolven veel bomen omgevallen. Dat is voor hen zeer gunstig om een nest te maken”, zegt Ulenaers.

Het zou niet de eerste keer zijn dat August bijna papa wordt. Zijn vorige partner, Naya, was drachtig toen ze werd gedood. Het is zelfs mogelijk dat ze al welpjes had voor ze stierf. Boswachter Ulenaers maakt zich nu vooral zorgen over het verkeer: “Er zijn al verschillende meldingen binnengekomen dat de wolf de weg oversteekt. Ik hoop dat de ze niet verongelukken.”

