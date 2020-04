Een Indiaas koppel heeft hun tweeling Covid en Corona genoemd. De baby’s werden geboren tijdens de lockdown als gevolg van het coronavirus.

Preeti Verma beviel op 27 maart in Chhattisgarh van een tweeling, een jongetje en een meisje. Zij en haar vriend kozen ervoor om hen Covid (jongetje) en Corona (meisje) te noemen. De 27-jarige moeder kreeg tijdens de bevalling met heel wat complicaties te maken, maar de tweeling werd uiteindelijk kerngezond geboren. “Omdat het een lastige bevalling was, wilden we deze dag memorabel maken. Al kan het zijn dat we ons later bedenken en hen toch nog een andere naam zullen geven”, vertelde ze aan Press Trust of India.

Hygiëne en goede gewoonten

In India vielen tot nu toe 118 doden door het coronavirus. In het totaal werden 4.314 mensen besmet door het virus. “Het is een levensbedreigend virus, maar de pandemie heeft ervoor gezorgd dat iedereen weer meer focust op hygiëne en goede gewoonten”, besluit de vrouw, die het ziekenhuis samen met haar twee spruiten intussen mocht verlaten.

Het bericht Koppel geeft pasgeboren tweeling wel heel toepasselijke namen verscheen eerst op Metro.