Kippenvel: Oekraïense soldaat vraagt vriendin ten huwelijk tijdens ‘routinecontrole’ (video)

Op beelden is te zien hoe een Oekraïense soldaat zijn vriendin beetneemt met een zogezegde routinecontrole. Hij verraste haar echter compleet…

Wat er momenteel gebeurt in Oekraïne is vreselijk, maar gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel. Onderstaande video is een voorbeeld van zo’n lichtpuntje.

Prachtig moment

Een Oekraïense vrouw en enkele vrienden van haar worden tegengehouden aan een controlepost, waar hen gevraagd wordt om tegen de auto te gaan staan. Een soldaat vraagt de vrouw om zich om te draaien en vervolgens gaat de man op de knieën voor haar. Uiteraard zegt ze ‘ja’, wat onthaald wordt op luid applaus van iedereen.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/kippenvel-oekraiense-soldaat-vraagt-vriendin-ten-huwelijk-tijdens-routinecontrole-video